SPÖ-Spitzentreffen in Wien
„Wunsch nach Veränderung“: SPÖ-Granden suchen Weg aus der Führungskrise
SPÖ-Chef Andreas Babler am Weg zum Krisentreffen mit den Landesvorsitzenden. Inhaltlich gab er keine Auskunft. Er wünschte nur einen „schönen Nachmittag“.
© GEORG HOCHMUTH
Vor dem entscheidenden Treffen der Landesvorsitzenden mit Andreas Babler zeichnete sich ab, dass sich die Partei an der Spitze neu aufstellt. Dem Parteichef und Vizekanzler soll aber ein gesichtswahrender Ausstieg ermöglicht werden.
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