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Regionalliga West
Fünfter Sieg in Serie: Die WSG Juniors fertigen auch den FC Lauterach ab
Tobias Wanner brachte die WSG früh in Führung.
© Rita Falk
Von Alexander Gruber
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