Noch immer keine Tore: ÖFB-Team müht sich gegen den Kosovo

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Auswärtsspiel am Sonntagabend im Kosovo mit Felix Bacher auf einen Debütanten in der Startformation. Der Tiroler Legionär von Olympique Lyon bildet mit Kevin Danso das neue Innenverteidiger-Duo. Als Mittelstürmer beginnt Michael Gregoritsch. Im Vergleich zum jüngsten 2:2 in Irland gibt es - wie bereits in den beiden vergangenen Länderspielen - erneut insgesamt sechs Änderungen in der ÖFB-Startelf.