ÖFB-Team beginnt im Kosovo mit dem Tiroler Debütanten Felix Bacher
Nations League, Liga B, Gruppe 3, 4. Runde:
Kosovo – Österreich Anpfiff 18.00 Uhr
Prishtina, Fadil-Vokrri-Stadion, SR Nobre/POR
Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Auswärtsspiel am Sonntagabend im Kosovo mit Felix Bacher auf einen Debütanten in der Startformation. Der Tiroler Legionär von Olympique Lyon bildet mit Kevin Danso das neue Innenverteidiger-Duo. Als Mittelstürmer beginnt Michael Gregoritsch. Im Vergleich zum jüngsten 2:2 in Irland gibt es - wie bereits in den beiden vergangenen Länderspielen - erneut insgesamt sechs Änderungen in der ÖFB-Startelf.
Ihre Plätze behielten Stefan Posch, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Patrick Wimmer und Romano Schmid. Das Tor hütet, wie von Rangnick angekündigt, Alexander Schlager. Dazu beginnen auch Alexander Prass, der in Irland sein Premierentor im Nationalteam erzielte, und Konrad Laimer, der die ersten beiden Nations-League-Partien Ende September wegen einer Adduktorenblessur verpasste.
Kommentare