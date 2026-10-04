Tabellenführung verteidigt: Joker Lang rettete dem ÖFB-Team einen Punkt gegen Kosovo

Prishtina (Pristina) – Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Sonntag in der Nations League auswärts gegen den Kosovo ein 1:1 erreicht und geht damit als Tabellenführer der Liga-B-Gruppe 3 in die letzten beiden Gruppenspiele im November. „Joker“ Christoph Lang (85.) egalisierte die Führung der Hausherren durch Ex-Austrianer Fisnik Asllani (70.). Trotz einer wenig berauschenden Leistung stellte die ÖFB-Elf mit acht Punkten aus vier Partien die Weichen für den Gruppensieg und den Aufstieg in Liga A.

Teamchef Ralf Rangnick hatte im Vergleich zum 2:2 am Donnerstag in Dublin gegen Irland sechs Änderungen vorgenommen. Innenverteidiger Felix Bacher durfte debütieren, Alexander Schlager kehrte ins Tor zurück, Alexander Prass agierte links in der offensiven Dreierreihe vor Konrad Laimer.

Die erste Torannäherung verzeichneten die von Ex-ÖFB-Nationaltrainer Franco Foda gecoachten Kosovaren – ein Volley von Veldon Hodza verfehlte das Ziel klar (9.). Auf der Gegenseite wehrte Goalie Amir Saipi einen Kopfball von Michael Gregoritsch nach Flanke von Stefan Posch über die Latte (10.).

ÖFB-Team gegen tiefstehende Kosovaren ideenlos

Die Österreicher diktierten die Partie in dieser Phase klar, hatten jedoch auf dem schwierig zu bespielenden Grün Probleme, eine Lücke im Abwehrblock der tiefstehenden Kosovaren zu finden. Daher blieb ein von Saipi gebändigter Prass-Weitschuss (25.) für längere Zeit der einzige Abschluss.

Die gefährlichste Aktion der ersten Hälfte entstand aus einer Unachtsamkeit in der ÖFB-Defensive. Xaver Schlager spielte einen ungenauen Rückpass auf Kevin Danso, der ausrutschte und damit den Weg für Vedat Muriqi freimachte. Keeper Schlager stibitzte dem Kapitän der Hausherren aber den Ball vom Fuß (42.). Die letzte Chance vor der Pause gehörte Österreich, ein Gregoritsch-Kopfball wurde von Saipi geklärt (45.+2).

Stimmen zum Spiel: Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Es war wichtig, dass wir den Punkt noch geholt haben. Wir sind mit dem Punkt auch zufrieden. Es waren die erwartet schwierigen Bedingungen. Dass wir heute keinen Schönheitspreis gewinnen können bei diesen Bodenverhältnissen, war im Vorhinein klar. Das Gegentor hatte nichts mit dem Boden zu tun, da musst du mit dem Gegner mitgehen. Wir hatten zu viele unsaubere Pässe drin, die nicht nur auf den Rasen zurückzuführen waren. Jetzt ist es aber wichtig, dass wir ungeschlagen aus dieser Vier-Spiele-Serie rausgekommen sind, und freuen uns auf die November-Spiele.“ Christoph Lang (ÖFB-Torschütze): „Es war für alle ein schwieriges Spiel auf diesem Boden. Über mein Tor bin ich sehr glücklich. Ich habe es gar nicht richtig gecheckt, dass es ein Tor ist. Ich bin nicht das große Kopfballungeheuer, deswegen war ich ein bisschen schockiert, dass der so reingeflogen ist. Es war ein kampfbetontes Spiel. Mit dem Ball ist es heute schwierig gewesen. Mit dem Ergebnis können wir heute trotzdem nicht zufrieden sein.“

In der Pause gab es im Fadil-Vokrri-Stadion mit der Verabschiedung des langjährigen Kosovo-Teamspielers und früheren Salzburg- und LASK-Profis Valon Berisha ein emotionales Highlight, der nächste Aufreger folgte in der 51. Minute. Schlager konnte einen Direktschuss von Lumbardh Dellova nur kurz abwehren, Hodza staubte ab - allerdings aus Abseitsposition.

Kosovo steigerte sich nach der Pause

Die Foda-Truppe war nun deutlich besser im Spiel, Edon Zhegrova prüfte Schlager aus der Distanz (54.). Zwei Minuten später war der ÖFB-Schlussmann bei einem Hodza-Kopfball auf dem Posten.

Rangnick reagierte mit einem Dreifachtausch nach einer Stunde, unter anderem kam der spätere Torschütze Lang. Trotzdem schlug zunächst der Kosovo zu: Zhegrova, der den Österreichern schon davor viele Probleme bereitet hatte, zog in den Strafraum und legte für den drei Minuten zuvor eingewechselten Asllani ab, der souverän zum 1:0 einnetzte.

Nations League, Liga B, Gruppe 3, 4. Runde: Kosovo - Österreich 1:1 (0:0) Prishtina, Fadil-Vokrri-Stadion, 13.000 Zuschauer, SR Nobre (POR) Tore: 1:0 (70.) Asllani 1:1 (85.) Lang Kosovo: Saipi - Dellova, I. Krasniqi, Raci - Vojvoda, Avdullahu, Hodza (81. Demaku), Gallapeni - Zhegrova (81. E. Krasniqi), Zabergja (67. Rashica/88. Korenica) - Muriqi (66. Asllani) Österreich: A. Schlager - Posch, Bacher, Danso, Laimer - Seiwald (77. Wöber), X. Schlager - Wimmer (62. Grüll), Schmid (62. Kalajdzic), Prass (62. Lang) - Gregoritsch

In der 73. Minute hatte die ÖFB-Elf großes Glück: Milot Rashica traf aus einem Konter die Stange, den Nachschuss von Hodza parierte Schlager. Mit Chancen derartiger Güteklasse konnte Österreich lange nicht aufwarten. In der 78. Minute verpasste Gregoritsch eine Flanke von Marco Grüll, ansonsten war in der Offensive nicht mehr viel los - bis zur 85. Minute. Sasa Kalajdzic verlängerte einen weiten Danso-Einwurf auf Lang, der per Kopf erfolgreich war. Damit wurden alle neun bisherigen ÖFB-Nations-League-Tore von unterschiedlichen Spielern erzielt.

Gruppensieg-Entscheidung fällt im November