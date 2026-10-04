„Zittern“ und „Rütteln“: Schon wieder Erdbeben im Raum Innsbruck registriert

Innsbruck – Am Sonntagnachmittag hat sich rund fünf Kilometer nordöstlich von Innsbruck ein leichtes Erdbeben ereignet. Wie der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria meldete, lag die Magnitude des Bebens bei 2,1.

„Es konnte von der Bevölkerung schwach bis deutlich verspürt werden“, hieß es in der Mitteilung. Einige hätten vom „Zittern“ und schwachem „Rütteln“ von Gebäuden berichtet. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten.

Erst am vergangenen Wochenende kam es zu einem stärkeren Beben mit der Magnitude 3,8 im Raum Innsbruck. Dieses sorgte bei der Bevölkerung für Aufregung. Für viele war das Grollen deutlich spürbar, ganze Gebäude wackelten, Böden vibrierten. Auch in den darauffolgenden Tagen kam es immer wieder zu leichten Nachbeben. (TT.com)

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