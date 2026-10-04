Tödlicher Absturz am Zahmen Kaiser: Wanderer fiel 60 Meter in die Tiefe

Ein Bergwanderer, dessen Identität bislang nicht geklärt ist, ist am Sonntag am Zahmen Kaiser tödlich verunglückt. Der Mann stürzte beim Abstieg von der Pyramidenspitze rund 60 Meter über steiles Felsgelände ab. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Walchsee – Ein bislang unbekannter Bergwanderer ist am Sonntag bei einem Alpinunfall am Zahmen Kaiser ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr im Bereich der Pyramidenspitze im Gemeindegebiet von Walchsee.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Mann am Wanderweg von der Pyramidenspitze in Richtung Winkelkar. Auf einer Seehöhe von rund 1760 Metern kam er beim teils seilversicherten Abstieg aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz.

In weiterer Folge stürzte der Wanderer rund 60 Meter über sehr steiles Felsgelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Augenzeugen wählten Notruf

Andere Bergwanderer beobachteten den Absturz und setzten umgehend den Alpinnotruf ab. Der alarmierte Notarzt des Notarzthubschraubers „Heli 3“ konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Bergung des Verstorbenen erfolgte anschließend durch den Polizeihubschrauber „Libelle“ in Anwesenheit von zwei Alpinpolizisten.