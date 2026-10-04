61-Jährige kippte in Matrei mit Quad um und stürzte acht Meter in den Wald

Bei der Begegnung mit einem anderen Quad auf einer Forststraße verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete im angrenzenden Wald.

Matrei am Brenner – Ein Quad fuhr talwärts, das andere bergwärts: Als sich die beiden Quads am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner auf einer Forststraße begegneten, kam es zu einem fatalen Unfall. Eine 61-jährige Österreicherin, die von der „Fritzn-Alm“ in Richtung Pfons bei Matrei wollte, verlor die Kontrolle über ihr Quad, als das Quad eines 56-jährigen Österreichers in einer Kehre an ihr vorbeifuhr.

Dadurch kippte das Quad seitlich um und die Frau wurde von ihrem Fahrzeug rund acht Meter in den angrenzenden Wald geschleudert. Die beiden Insassen des anderen Quads leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Die 61-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Martin 7 ins Krankenhaus nach Hall in Tirol geflogen. Im Einsatz standen neben der Hubschrauberbesatzung die Feuerwehren Matrei und Pfons mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst sowie die Polizei.