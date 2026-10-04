Schwerer Motorradunfall auf der Gerlosstraße: Hubschrauber flog Verletzten in Klinik

Ein 43-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Gerlosstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen eine Leitschiene.

Hainzenberg – Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Gerlosstraße (B165) bei Hainzenberg aufgrund eines plötzlichen Sturzes schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Österreicher gegen 15.15 Uhr in Richtung Gerlos unterwegs, als er im Bereich einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Das Vorderrad rutschte weg, worauf der Mann gegen die Befestigung einer Leitschiene am rechten Fahrbahnrand schlitterte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 43-Jährige zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Er kam am linken Fahrstreifen verletzt zum Liegen.

Nachkommende Motorradfahrer setzten Notruf ab

Nachkommende Motorradfahrer hielten sofort an, leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verunfallte mit schweren Verletzungen im Bereich des Beckens, des Oberkörpers und des Oberschenkels vom Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.