Flydubai-Co-Pilot plante Absturz schon vor Einstellung

Der Co-Pilot des Flydubai-Flugs FZ1073 nach Israel will Insidern zufolge bereits vor seiner Einstellung geplant haben, eine Maschine zum Absturz zu bringen. Der nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch festgenommene Mann habe bei Verhören in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ausgesagt, er habe sich bei der staatlichen Airline beworben, weil diese Tel Aviv anfliege, sagten zwei mit den Ermittlungen vertraute israelische Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

Ein dritter Insider sagte, der aus dem Oman stammende Co-Pilot habe nach eigenen Angaben das Flugzeug in den Ben-Gurion-Flughafen von Tel Aviv stürzen lassen wollen. Der Co-Pilot hatte am vergangenen Mittwoch auf dem Flug von Dubai in den VAE nach Tel Aviv den Kapitän mit einer Notfall-Axt attackiert. Der Generalstaatsanwalt der VAE bezeichnete den Vorfall als "Terroranschlag". Dem dritten Insider zufolge hatte der Mann bereits auf einem früheren Flug nach Tel Aviv in diesem Jahr einen Absturz geplant, dann jedoch davon abgelassen. Von den Behörden in Israel und den VAE, von Flydubai und von dem Festgenommenen oder einem möglichen Rechtsanwalt waren zunächst keine Stellungnahmen zu den neuen Informationen zu erhalten. Der Oman hat sich zu dem Vorfall nicht geäußert.

Eine Katastrophe auf dem Flug mit mehr als 170 Menschen an Bord, überwiegend Israelis, wurde verhindert, weil Passagiere und Besatzung den Angreifer überwältigten. Ein zufällig mitreisender Ersatzpilot landete die Maschine sicher in Saudi-Arabien. Der schwer verletzte indische Kapitän wird als Held gefeiert, weil es ihm gelang, die Cockpittür zu öffnen, um Hilfe zu erhalten.