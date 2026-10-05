Präsidentschaftswahl in Brasilien - Stichwahl fixiert

Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien treten der rechte Senator Flavio Bolsonaro und der linke Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva in einer Stichwahl am 25. Oktober gegeneinander an. Nach Auszählung von fast 99 Prozent der Stimmen lag der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro am Sonntag mit rund 47 Prozent vor dem 80-jährigen Lula, der auf 44,9 Prozent kam.

Damit verfehlten beide Kandidaten die absolute Mehrheit. Umfragen zufolge dürften sich die beiden stärksten Bewerber in der zweiten Runde ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Das starke Abschneiden Bolsonaros kam überraschend, da Umfragen vor der Wahl Lula mit etwa drei Prozentpunkten vorn gesehen hatten. Lula räumte ein, das Ergebnis sei unerwartet gekommen. Er sei überzeugt gewesen, die Wahl bereits im ersten Durchgang zu gewinnen, sagte der Amtsinhaber. Ab morgen beginne ein neuer Wahlkampf. Sein Herausforderer bedeute Ungewissheit für das Land. Bolsonaro zeigte sich dagegen sehr zufrieden mit dem Ausgang und erklärte, Brasilien wolle Veränderung.

Das starke Abschneiden Bolsonaros kam dennoch überraschend, da Umfragen vor der Wahl Lula mit etwa drei Prozentpunkten vorn gesehen hatten. Analysten zufolge profitierte Bolsonaro stark von Protestwählern, die eigentlich erst in einer möglichen Stichwahl gegen Lula stimmen wollten. Während Lula eine vierte Amtszeit anstrebt, hofft Flavio Bolsonaro, die rechtsgerichtete Bewegung seines Vaters wieder an die Macht zu bringen.

Ein Sieg Bolsonaros würde eine Welle rechter Wahlerfolge in Lateinamerika verlängern, die im Einklang mit US-Präsident Donald Trump stehen. Trump hatte den Senator im Weißen Haus empfangen und öffentlich gelobt. Lulas Verbündete warnten dagegen, die US-Regierung könnte im Falle eines Wahlsiegs des Amtsinhabers das Ergebnis nicht anerkennen. Es stehe die Zukunft Brasiliens auf dem Spiel, sagte Lula nach der Stimmabgabe. Der Wahlkampf war geprägt von Vorwürfen einer Einmischung der USA.