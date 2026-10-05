Tiroler Versorgung bedroht
Fallen die Ausnahmen im Lkw-Nachtfahrverbot, wandern Betriebe ab: Wirtschaft warnt Regierung
Ein Fan des Lkw-Nachtfahrverbots war die Wirtschaft(skammer) nie. Dass nun aber sogar die von Tirol erlaubten Ausnahmefahrten für den Ziel- und Quellverkehr fallen könnten, regt erneut auf.
© Falk
Kippt der Europäische Gerichtshof die Ausnahmegenehmigungen beim Lkw-Nachtfahrverbot für den Ziel- und Quellverkehr, kippe auch der Wirtschaftsstandort Tirol: 48 Tiroler Leitbetriebe und die Kammer warnen.
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