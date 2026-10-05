Während Fußballspiel: Windschutzscheibe eines Autos in Nassereith eingeschlagen

Eine bislang unbekannte Person hat am Sonntag die Windschutzscheibe eines Autos in Nassereith beschädigt. Der Pkw war während eines Fußballspiels auf dem Parkplatz des örtlichen Fußballplatzes abgestellt. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 14 und 21.30 Uhr. Die Windschutzscheibe wurde durch einen Schlag mit einem Gegenstand beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Angaben vor.