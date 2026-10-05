Kommentar

Wer bleibt auf der Strecke?

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Tirol zittert dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs und dem drohenden Aus der Lkw-Fahrverbote entgegen. Und erneut steckt die Landesregierung im Dilemma.

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