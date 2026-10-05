Neues System soll 2027 kommen
„Park & Ride“-Anlage in Wörgl überfüllt: Tägliches Chaos wegen Falschparkern
Derartige Nachrichten gab es zuletzt öfter am Parkplatz, nachdem Autos – wie etwa dieser Land Rover – mitten am Fahrstreifen abgestellt werden.
© Theresa Aigner
Auf der P&R-Anlage in Wörgl herrscht seit dem Ferien-Ende Hochbetrieb. Oft sind schon am Vormittag alle Parkplätze belegt. Das führt dazu, dass Autos kreuz und quer abgestellt werden – ohne Rücksicht darauf, ob andere noch hinaus oder hineinkommen. Ob Polizei oder ÖBB dafür zuständig wären, diese abschleppen zu lassen, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. In der Praxis ist es aufgrund der Enge aber ohnehin nicht möglich.
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