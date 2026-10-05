Fragen zu Massaker

Kopf-an-Kopf-Rennen vor Richtungswahl in Israel

Israels Premier Benjamin Netanjahu sieht sich international immer mehr Kritik ausgesetzt. Bei der Parlamentswahl am 27. Oktober zeichnet sich ein extrem knappes Rennen ab. Kleinen Parteien kommt eine entscheidende Rolle zu.
© AFP/Guez

Der international zunehmend isolierte israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu kämpft mit seinem rechts-religiösen Block um die Wiederwahl. Ex-Militärchef Gadi Eisenkot führt die Opposition an.

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