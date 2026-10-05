Manege frei für morgen!

Das Circus-Theater Roncalli wird 50 – und kehrt mit seiner Jubiläumstournee für ein weiteres kleines Jubiläum nach Innsbruck zurück.

Bereits zum fünften Mal wird sich der traditionsreiche Zeltpalast des Circus-Theater Roncalli temporär auf dem Freigelände Olympiaworld erheben und mit der atemberaubenden Alpenkulisse im Hintergrund zu einer einzigartigen Szenerie verschmelzen. Am 17. Oktober hebt sich der Vorhang zur festlichen Gala-Premiere.

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Tür in die Zukunft öffnen

Das Team um Bernhard Paul hat zum 50. Jubiläum ein wahres Feuerwerk an Ideen vorbereitet. „Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen!“, so der Roncalli-Gründer und Circusdirektor. Das geliebte Roncalli-Flair und der Mut zur Innovation werden bleiben: „Gestärkt durch die Erfahrungen der 50 Jahre Lebenszeit der Roncalli-Idee gehen wir mit Elan und Leidenschaft in die Jubiläumstournee. – Lasst euch überraschen!“

Eines der Highlights ist die Rückkehr von Lili Paul-Roncalli in die Manege, die eine neue, eigens choreografierte Kontorsionsnummer, als Hommage an ihren Vater, präsentiert. „Ich freue mich sehr, dass ich diesmal auch in Innsbruck dabei sein werde.“ so Lili Paul-Roncalli

Lili Paul-Roncalli kehrt mit einer neuen Darbietung - einer Hommage an die akrobatischen Anfänge ihres Vaters Bernhard Paul - in die Manege zurück. © #151302402007#

Reise zum Regenbogen

Am 18. Mai 1976 feiert Roncalli mit „Die größte Poesie des Universums“ Welturaufführung. „Was Woodstock für die 70er Jahre war, könnte Circus Roncalli für unser Jahrzehnt werden“, schreibt später der Stern. Aber erst die Premiere von „Die Reise zum Regenbogen“ am 4. Juni 1980 in Köln begründet den legendären Erfolg. Roncalli ist ein poetischer Gegenentwurf zu den Circussen der damaligen Zeit. Bernhard Paul wird als Erneuerer der Circuskunst gefeiert. Er legt den Fokus auf die Gesamtinszenierung.

In den Folgejahren expandiert der Circus, kann sich vor Besuchern kaum retten, gastiert auf Einladung von Kulturämtern und Theaterfestivals und reist als Kulturbotschafter des Landes NRW nach Moskau, nach Sevilla, Kopenhagen und New York.

Heute steht Roncalli für viel mehr als nur für Circus. Das Live-Entertainment-Unternehmen wird für seine außergewöhnlichen Showkonzepte und Erlebniswelten weltweit bewundert und ausgezeichnet.

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Roncallis nächste Generation

Mit seinem Jubiläum feiert Roncalli 2026 aber nicht nur das Lebenswerk seines Gründers Bernhard Paul. Längst steht mit Vivian, Adrian und Lili Paul-Roncalli die nächste Generation in den Startlöchern. Das Jubiläumsjahr wird für sie auch die Gelegenheit sein, der Welt ihre Vision für die Traum-Manufaktur vorzustellen.