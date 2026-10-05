Medizinprodukte als fliegende Lebensretter

Hilfe aus der Luft. Wenn jede Sekunde zählt, ist die Flugrettung meist das geeignetste Einsatzmittel und hat sich seit mehr als 40 Jahren als unverzichtbarer Bestandteil im österreichischen Gesundheitssystem etabliert.

Mehrere tausend Einsätze, viele davon nachts, stehen Jahr für Jahr auf dem Einsatzplan und werden erst durch das perfekte Zusammenspiel von schnellen Reaktionszeiten, hochqualifiziertem Personal und modernsten Medizinprodukten möglich. Ob am Boden oder in der Luft – kaum eine Diagnose oder ein ärztlicher Eingriff ist ohne Verwendung moderner Medizinprodukte denkbar. Einige müssen für den Einsatz an Bord spezielle Anforderungen erfüllen: „Innovative Geräte müssen leicht und klein sein und zusätzlich Normen entsprechen, um überhaupt in der Luft zum Einsatz zu kommen. So ist es wichtig, dass sie die Elektronik des Hubschraubers nicht stören, aber auch umgekehrt muss ein einwandfreier Betrieb während des gesamten Fluges gewährleistet sein“, gibt Oswald Gritsch, MAS, Fachvertretungsvorsitzender der Fachvertretung des Foto-, Optik- und Medizinproduktehandels Tirol, Einblick.

„Medizinprodukte sind eine wichtige Grundlage für die sichere und qualitativ hochwertige Patientenversorgung.“ Oswald Gritsch, MAS, Vorsitzender FV Foto-, Optik- und Medizinproduktehandel in der Wirtschaftskammer Tirol

Darüber hinaus müssen die Geräte den Standards der anderen Gesundheitsdienstleister entsprechen, denn nur so ist die nahtlose Patientenübergabe zwischen Flugrettung, dem bodengebundenen Rettungsdienst und dem Spital gewährleistet.

Viele Innovationen der Flugrettung der letzten Jahre stammen aus der Entwicklung der medizinischen Ausrüstung, etwa Medizinprodukte zur Reanimationsunterstützung, die bei längeren Flügen eine stabile und gleichmäßige Herzmassage ermöglichen. „Spitäler haben sich immer mehr zu spezialisierten Zentren entwickelt, daher sind längere Transportwege erforderlich. Hier sind die modernen Medizinprodukte unverzichtbar, um die Patienten den gesamten Transport über bestmöglich zu versorgen“, betont Gritsch.

Kein Spielraum für Ausfälle

Ein Ausfall eines Medizinproduktes in der Flugrettung kann über Leben und Tod entscheiden. Verlässliche Medizinprodukte, insbesondere Geräte zur Überwachung der Vitalfunktionen und Lebenserhaltung, sind unverzichtbar für bestmögliche Erste Hilfe vor Ort: „Rasches und zuverlässiges Service ist das oberste Gebot für die Lieferanten der Medizintechnik“, weiß Fachvertretungsvorsitzender Gritsch, MAS. Dass dieses Konzept erfolgreich ist, belegen Zahlen: Lag die Mortalität bei internistischen Notfällen in der Anfangszeit der Flugrettung bei über 30%, konnte sie mittlerweile unter 4% gesenkt werden.