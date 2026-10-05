Gericht stärkte Frauenrechte
Trauerzeit oder gestaffelter Mutterschutz: Was hilft Frauen nach Fehlgeburten?
Zwei Parteien, zwei Konzepte: Die Ministerinnen Claudia Bauer (ÖVP, l.) und Korinna Schumann (SPÖ) haben unterschiedliche Vorstellungen.
© IMAGO/Michael Indra
Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs arbeitet die Bundesregierung an einer neuen gesetzlichen Regelung. Die Vorstellungen von Familienministerin Bauer (ÖVP) und Sozialministerin Schumann (SPÖ) gehen aber auseinander.
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