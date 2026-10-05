Großprojekt auf Schiene
Eislaufplatz zum Fußballspielen: So geht es mit dem ehemaligen „Eissportcenter“ in Hall weiter
Aus der „Gstätten“ bei der Mittelschule Dr. Posch soll in absehbarer Zeit wieder ein Kusteislaufplatz werden.
© Clemens Markart
Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats im Juli schreiten die Planungen für einen neuen Kunsteislaufplatz in Hall voran: Der Standort ist fix, auch der Zeitpunkt der Eröffnung zeichnet sich ab. Geplant ist eine ganzjährige Nutzung. Das Projekt wird allerdings teurer als geplant.
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