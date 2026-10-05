Ex-Ski-Ass feierte kurz nach Rücktritt Traumhochzeit: „So viel Liebe!“
Nach 13 Jahren im Weltcup hängte Joana Hählen im Frühjahr ihre Rennskier endgültig an den Nagel. Die Schweizer Speed-Spezialistin trat nach 167 Weltcuprennen, fünf Podestplätzen und zwei Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften zurück.
Die freie Zeit im Sommer ohne schweißtreibende Kondi-Vorbereitung nutzte die 34-Jährige offenbar für ihre Hochzeitsplanungen. Denn wie Hählen in einer Instastory verriet, gab sie am Wochenende ihrem langjährigen Partner Lorenz das Ja-Wort.
Zahlreiche ehemalige Wegbegleiterinnen feierten mit: So zählten unter anderem Tina Weirather oder Ragnhild Mowinckel zur Hochzeitsgesellschaft. „So viel Liebe! Danke, dass ihr so weit gekommen seid“, kommentierte Hählen die romantischen Schnappschüsse der Norwegerin. (TT.com)
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