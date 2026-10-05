Leser am Wort: Welche Fragen wollen Sie Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger stellen?

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Der politische Herbst zieht ins Land und die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen. Am 7. Oktober um 10 Uhr ist Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger an der Reihe.

Was könnte in Tirol besser laufen? Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?

Gelegenheit dazu gibt es noch bis Mitte Oktober in den TT-Chats mit den ParteichefInnen. Nach Chats mit Tirols Grünen-Chef Gebi Mair, Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider, NEOS-Landessprecherin Birgit Obermüller und Tirols SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth ist am 7. Oktober der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger an der Reihe. Der Chat startet um 10 Uhr live auf tt.com. Im Anschluss wird es ein „Best-of“ der spannendsten Fragen und Antworten in der Tiroler Tageszeitung geben.