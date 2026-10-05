Geröllmassen donnern von Südtiroler Weißseespitze ins Tal

Eine beträchtliche Menge an Fels brach am Sonntagvormittag auf rund 3300 Metern von der Weißseespitze in Langtaufers in Südtirol ab. Augenzeugen meldeten den örtlichen Einsatzkräften mehrere Felsstürze, einen Felssturz soll es auch bereits am Samstag gegeben haben. Das Gestein ging auch auf die Aufstiegsroute zur Weißseespitze über den Falggletscher nieder.

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Da nicht sicher war, ob Menschen in Gefahr schwebten, flogen Bergrettung und ein Notarzthubschrauber-Team den Bereich zur Abklärung ab, berichtet stol.it. Ein Alpinist war demnach auf der Route unterwegs gewesen, war aber schon zur Spitze aufgestiegen und konnte über eine andere Route absteigen.