- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Videos zeigen Felsstürze
Massiver Felssturz in Cortina d‘Ampezzo, auch in Südtirol donnerten Geröllmassen ins Tal
Größere Felsstürze haben am Sonntag in Norditalien für Einsätze gesorgt. Verschüttete gab es zum Glück nicht.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare