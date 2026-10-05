Was fehlt euch in Telfs? Sagt uns eure Anliegen

Welche Angebote, Orte oder Einrichtungen vermisst ihr in Telfs? Was sollte verbessert werden? Vom Verkehr über Freizeitangebote bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten oder Treffpunkten für Jugendliche: Wir sammeln die Wünsche, Anregungen und Probleme der Telferinnen und Telfer. Teilt uns eure Anliegen mit!