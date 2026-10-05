Auch kein „Vier gewinnt!“: Schubert konnte DNA-Route erneut nicht knacken

Es soll einfach nicht sein: Auch der vierte Versuch von Jakob Schubert, die DNA-Route in der Verdonschlucht in Frankreich zu klettern, scheiterte. Dabei fühlte sich der Tiroler Kletter-Star eigenen Angaben zufolge in einer Top-Verfassung. Doch wieder wurde ihm die gleiche Passage wie in den Tagen zuvor zum Verhängnis bzw. landete er im Seil.