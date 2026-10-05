Tiroler landete im Seil
Auch kein „Vier gewinnt!“: Schubert konnte DNA-Route erneut nicht knacken
Versuch Nummer vier war nicht von Erfolg gekrönt.
© Screenshot: YouTube.com/Jakob Schubert
Es soll einfach nicht sein: Auch der vierte Versuch von Jakob Schubert, die DNA-Route in der Verdonschlucht in Frankreich zu klettern, scheiterte. Dabei fühlte sich der Tiroler Kletter-Star eigenen Angaben zufolge in einer Top-Verfassung. Doch wieder wurde ihm die gleiche Passage wie in den Tagen zuvor zum Verhängnis bzw. landete er im Seil.
„Manchmal ist es schwieriger zu klettern, wenn man sich gut fühlt, weil man nicht das letzte Risiko gehen muss, was es aber braucht“, analysierte Schubert seinen Versuch. Der nächste Anlauf kommt bestimmt. Wann? Das ist noch offen... (TT.com)
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