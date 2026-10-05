Nach einer Handvoll Versuchen: Schubert konnte DNA-Route erneut nicht knacken

Es soll einfach nicht sein: Auch der vierte Versuch von Jakob Schubert, die DNA-Route in der Verdonschlucht in Frankreich zu klettern, scheiterte. Dabei fühlte sich der Tiroler Kletter-Star eigenen Angaben zufolge in einer Top-Verfassung. Doch wieder wurde ihm die gleiche Passage wie in den Tagen zuvor zum Verhängnis bzw. landete er im Seil.

„Manchmal ist es schwieriger zu klettern, wenn man sich gut fühlt, weil man nicht das letzte Risiko gehen muss, was es aber braucht“, analysierte Schubert seinen Versuch. Am Nachmittag startete er den fünften Anlauf, der allerdings unter keinem guten Stern stand. „Ich weiß auch nicht, die Luftfeuchtigkeit war nicht so hoch, aber ich hatte von Beginn an mit meiner Haut zu kämpfen. Es war derart rutschig, wie ich es in den vergangenen Tagen nicht erlebt habe.“ Am Dienstag geht die Mission DNA weiter ... (TT.com)