Spaniens Regierungschef will Massenproteste für sich nutzen und ruft Neuwahlen aus

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat nach dem Abstimmungsdebakel im Parlament am Montag Neuwahlen ausgerufen. Konservative und Rechte hatten Maßnahmen gegen die Wohnungsnot abgelehnt.

Die vorgezogene Parlamentswahl soll am 29. November stattfinden, sagte der Sozialist in einer online übertragenen Erklärung. Seine Regierung aus PSOE und dem linksalternativen Bündnis Sumar hat keine Mehrheit mehr, seit die separatistische Katalanenpartei Junts vor knapp einem Jahr ins Lager der Opposition wechselte.

Sánchez bekommt seither kaum Initiativen durchs Parlament. Vergangenen Freitag war seine linke Regierung im Parlament mit zwei Dekreten gescheitert, mit denen sie nach massiven landesweiten Protesten gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen vorgehen wollte. Das letzte reguläre Budget ist wegen fehlender Mehrheiten von 2023. Eigentlich würde die nächste Parlamentswahl im Sommer kommenden Jahres stattfinden.

Entscheidung für Neuwahlen sehr riskant

Die Entscheidung für eine Neuwahl ist für Sánchez sehr riskant. Fast allen Umfragen zufolge würde die konservative Volkspartei PP mit der rechtspopulistischen Vox eine solide Mehrheit von rund 200 der 350 Sitze im Parlament erhalten. Die PP regiert schon in vier autonomen Regionen mit Vox. Sánchez könnte sich trotz dieses für ihn ungünstigen Panoramas für einen Urnengang entschieden haben, weil seine Partei dann zumindest gestärkt in die Opposition ginge, spekulierten spanische Medien wie der staatliche TV-Sender RTVE.

Ministerpräsident folgt am vergangenen Freitag im Parlament der Abtimmung über seine Dekrete zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Sie finden keine Mehrheit. © AFP/Soriano

Sánchez, der seit 2018 Ministerpräsident ist, und sein Koalitionspartner Sumar hoffen, mit der Empörung vieler Bürger über die steigenden Mieten und fehlenden Wohnraum ihre Wählerschaft zu mobilisieren. Die Neuwahl werde zu einem „Referendum über die Wohnungspolitik“, sagte Sozialminister Pablo Bustinduy (Sumar) RTVE vor Sánchez’ Ankündigung. Die Wähler würden sehen, wer für die Menschen arbeite. Ein Mieten-Wahlkampf würde auch etwas von den Korruptionsfällen im Bereich der Regierung und von dem Umgang mit der Migrationskrise in Ceuta ablenken, den Umfragen zufolge viele Spanier für sehr schlecht halten.

Separatisten stimmen zusammen mit Gegnern jeglicher Autonomie

Vor der entscheidenden Abstimmung über die beiden Mieten-Dekrete am Freitag hatte Junts angekündigt, dagegen zu stimmen. Dass eine Separatistenpartei zusammen mit Vox stimmt, einer Partei, die alle Autonomierechte abschaffen will, ist eine der Widersprüche der spanischen Politik. Junts begründete den Bruch mit der Regierung mit der Verschleppung der Amnestie für seinen Parteichef Carles Puigdemont, der seit dem illegalen Abspaltungsprozess Kataloniens 2017 in Belgien im Exil lebt, weil es einen Haftbefehl gegen ihn gibt.

Dieser könnte jedoch nach einer für Dienstag erwarteten Grundsatzentscheidung des Verfassungsgerichts zum Amnestiegesetz von 2024 für katalanische Separatisten aufgehoben werden. Eine triumphale Rückkehr Puigdemonts nach Katalonien mitten im Wahlkampf könnte der konservativen und rechtspopulistischen Opposition Munition liefern, schrieb die Zeitung „El País“. Sánchez habe Spanien mit der Amnestie gedemütigt und gefährde den Bestand des Staates, lautet die Kritik von PP und Vox.

Zwangsräumung für 87-Jährige nach 70 Jahren

Die Regierung hatte vergangenen Dienstag nach der aufsehenerregenden Delogierung einer 87-Jährigen nach 70 Jahren und massiven Protesten ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen die Wohnungsnot beschlossen. Vorgesehen waren unter anderem eine Verlängerung des Schutzes vor Zwangsräumungen, eine stärkere Regulierung von Mietverträgen und ein Verbot des Erwerbs von Wohnungen durch „Geierfonds“ bis 2028. Auch sollte es steuerliche Vergünstigungen für Mieter und Vermieter geben. Zudem war in einem zweiten Dekret eine zweijährige Verlängerung bestehender Mietverträge vorgesehen, die bis Ende 2028 auslaufen.

Die Empörung über den Fall der Seniorin Maricarmen Abascal war riesig: In Madrid und anderen Städten gingen am Wochenende wieder Zehntausende unter dem Motto „Ni una Maricarmen más“ („Nicht eine weitere Maricarmen“) auf die Straße. In der Hauptstadt wurde vor dem Sitz der konservativen Regionalregierung auf dem Platz Puerta del Sol ein Protestcamp mit Dutzenden Zelten errichtet.

Steigender Bedarf an Wohnungen – zu wenige Neubauten

Die Krise auf dem Wohnungsmarkt Spaniens hat viele Gründe. Die Bevölkerungszahl ist seit 2015 um drei Millionen Einwohner gestiegen, ein Plus von sieben Prozent, wie aus Zahlen des nationalen Statistikamtes INE hervorgeht. Zudem steigen die Touristenzahlen stark an, seit 2018 hat sich die Zahl der Übernachtungen in Ferienwohnungen verdoppelt, berichtete die Zeitung El País.

In Urlaubsregionen wie den Balearen mit Mallorca, Alicante, Málaga oder den Kanaren treten zudem viele ausländische Käufer in Konkurrenz zu Einheimischen und treiben die Immobilienpreise in die Höhe. Zugleich werden zu wenige Wohnungen neu gebaut. Spaniens Zentralbank geht davon aus, dass das Wohnungsdefizit bis 2028 auf eine Million Einheiten steigen werde, wenn sich nichts ändert.