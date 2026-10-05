Schlauer Fuchs trifft schlaue Kids
„Auch den Erwachsenen sagen“: Drei Tiroler Kinder werden zu Müll-Profis
Ina, Vinzenz, Helena und das Müllmaskottchen Freddy Trennfix hatten einen lehrreichen Vormittag zusammen.
© Gerhard Berger
Batterien im Restmüll? Für Ina, Vinzenz und Helena ein absolutes No-Go! Die drei haben zusammen mit anderen Kindern der Volksscnule Schwaz von Freddy Trennfix gelernt, was man beim Abfalltrennen beachten muss und warum gemischter Müll gefährlich werden kann – für alle.
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