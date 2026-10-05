15-jähriger Mopedfahrer bei Frontalkollision mit Auto in Kundl schwer verletzt

Auf einer Gemeindestraße in Kundl sind am Montagmorgen ein Pkw und ein Moped frontal zusammengestoßen. Der 15-jährige Mopedfahrer erlitt schwere Verletzungen, der Autolenker blieb unverletzt.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist Montagfrüh bei einer Frontalkollision mit einem Auto in Kundl schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr auf einer Gemeindestraße. Ein 56-Jähriger war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto von Wörgl kommend unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Moped des 15-jährigen Österreichers zusammen.