33 Jahre Humanocare Group

Seit 1993 hat sich Humanocare Group von einer unternehmerischen Vision zu einer vielseitigen Unternehmensgruppe im Gesundheits- und Care-Bereich entwickelt. Dabei geht es bis heute um eines: gute Versorgung mit professionellen Strukturen und einem klaren Blick auf die Bedürfnisse der Menschen.

Gerade in Tirol zeigt sich, wofür Humanocare steht: für professionelle Strukturen, regionale Verantwortung und vor allem für den Menschen. Humanocare managt mehrere Pflegeeinrichtungen und übernimmt gemeinsam mit Gemeinden Verantwortung für eine qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Versorgung. Die Einrichtungen in Absam, Brandenberg, Jenbach, Münster, Reith im Alpbachtal und Rum sind fest in ihren Regionen verankert. Ergänzt wird das Angebot durch das Reha Zentrum Münster, das seit 2011 ein breites medizinisches Spektrum von der neurologischen und kardiologischen bis zur onkologischen, pulmologischen und psychosozialen Rehabilitation vereint.

Auch die Langzeitpflege, Tagesbetreuung und spezialisierte Angebote tragen eine klare Humanocare-Handschrift: professionelle Konzepte, verlässliche Strukturen und ein menschlicher Blick auf die individuellen Bedürfnisse. Häuser wie das Haus für Senioren in Absam, das Marienheim in Reith, das Soziale Kompetenzzentrum Rum, das Heim St. Georg in Brandenberg oder das Sozialzentrum Münster zeigen, wie moderne Pflege und regionale Verbundenheit zusammenspielen können.

Nächste Generation am Start

2026 markiert für Humanocare einen besonderen Schritt in die Zukunft: Mit Viktoria Hadschieff ist die nächste Generation in das Familienunternehmen eingestiegen. Als Regionalleiterin West übernimmt sie Verantwortung für die weitere Entwicklung in der Region und bringt gleichzeitig neue Perspektiven in die Unternehmensgruppe ein.

Auch räumlich setzt Humanocare ein neues Zeichen: Das bisherige Büro in Innsbruck-Rum übersiedelt in die Sonnenburgstraße 4 in Innsbruck. Damit rückt Humanocare noch näher ins Zentrum und schafft einen neuen Standort für Zusammenarbeit, Austausch und die weitere Entwicklung der Region West.

Julian und Viktoria Hadschieff: „33 Jahre Humanocare bedeuten für uns 33 Jahre Verantwortung, Entwicklung und Mut, neue Wege zu gehen. Wir verbinden Erfahrung mit neuen Perspektiven und entwickeln Humanocare gemeinsam mit unserem engagierten Team weiter. Dabei bleibt unser Anspruch derselbe: mutig, menschlich und miteinander.“

Humanocare zeigt seit mehr als drei Jahrzehnten, dass gute Versorgung dort entsteht, wo Qualität, Menschlichkeit und wirtschaftliche Verantwortung zusammengedacht werden. Diese Philosophie wurde schon 2024 mit dem CURO Award für herausragende Pflegequalität und besonderes Engagement gewürdigt.