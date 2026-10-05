Auto erfasste Arbeiter in Sölden und schleuderte ihn gegen Baumaschine

Ein 64-Jähriger ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Sölden verletzt worden. Ein Auto erfasste den Mann, als dieser im Bereich einer Baustelle den Verkehr regelte.

Sölden – Ein 64-jähriger Mann ist Montag früh auf der B186 Ötztalstraße in Sölden von einem Auto erfasst und gegen eine Baumaschine geschleudert worden. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Wie die Polizei berichtet, regelte der Mann gegen 7.35 Uhr im Bereich einer Baustelle den Verkehr. Dabei befand er sich auf der Fahrbahn und trug auffällig gelbe Arbeitskleidung. Ein talauswärts fahrender Wagen, den ein 62-jähriger Österreicher lenkte, erfasste den Arbeiter frontal.