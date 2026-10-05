Ein Tag voller Erlebnisse mit der TT im ZirbenPark

Kinderschminken, Zirbencarts, Schnitzeljagd und ein Helikopter zum Anfassen sorgten für Begeisterung bei Groß und Klein.

Das eindrucksvolle Rundum-Bergpanorama mit Wanderwegen und ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein machten den vergangenen Sonntag am Hochzeiger zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie. Bei strahlendem Sonnenschein gab es rund um den ZirbenPark viel zu entdecken, auszuprobieren und zu genießen.

An den Spielstationen und Kugelbahnen wurde mit Begeisterung gespielt, das Kinderschminken sorgte für großen Andrang. Für viele Familien durfte außerdem ein Erinnerungsfoto mit Toni, dem beliebten Maskottchen der TT, nicht fehlen.

Auf den umliegenden Hütten wurden regionale Schmankerln serviert, während Musik und Sonnenschein auf den Terrassen für beste Stimmung sorgten. Actionreich wurde es bei einer Fahrt mit den Zirbencarts. Ein weiterer Höhepunkt war die Gelegenheit, einen Helikopter aus nächster Nähe zu bestaunen. Viel Wissen und etwas Spürsinn waren bei der Schnitzeljagd gefragt. Dabei drehte sich alles um die faszinierende Zirbe, die nicht umsonst als „Königin der Alpen“ bezeichnet wird. Die ermittelten Gewinner erhalten Gutscheine für eine Zirbencartfahrt mit Käppi per Post zugestellt.