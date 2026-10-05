Das sagt die Prognose
Wetterumschwung in Tirol: Erst 23 Grad und Föhn, dann Schnee auf den Bergen
Der Herbst bringt diese Woche abwechselnd nasse und trockene Tage. Der nächste Regen ist am Donnerstag in Sicht
© TT/Steiner, Springer
Der Wettereinbruch Montagfrüh brachte Regen und ist von Nordtirol weiter nach Süden gezogen. Dienstag und Mittwoch werden noch einmal wärmer, bevor es am Donnerstag erneut regnet. Diese Regenphasen bringen nach dem warmen, trockenen Sommer herbstliches Wetter.
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