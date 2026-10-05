Ultrarechter Bolsonaro geht als Favorit in die Stichwahl in Brasilien

Flávio Bolsonaro, Sohn des ultrarechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien gewonnen. Und hat in der Stichwahl am 25. Oktober gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva die besseren Karten in der Hand.

Der rechte Senator Flávio Bolsonaro geht am 25. Oktober als Favorit in die Stichwahl um die brasilianische Präsidentschaft gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva. Bei der Wahl am Sonntag kam der 45-jährige Sohn des früheren ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro nach vorläufiger Auszählung fast aller Stimmen der Wahlbehörde auf rund 47 Prozent, Lula erreichte etwa 45 Prozent – und damit mehr als zwei Millionen Stimmen weniger. Damit erzielte keiner der beiden die absolute Mehrheit, eine Stichwahl muss entscheiden. Insgesamt standen zwölf Kandidaten zur Wahl. Rund 159 Millionen Brasilianer waren zur Wahl aufgerufen.

„Brasilien will Veränderung“, sagte Bolsonaro nach der Wahl. Er wertete das Abschneiden als Vertrauensbeweis und als Forderung nach einem politischen Wandel – und er erklärte das Ende der Ära von Lulas Arbeiterpartei PT für besiegelt. Lula räumte ein, er sei überzeugt gewesen, die Wahl bereits im ersten Wahlgang zu gewinnen. Nun beginne eine neue Kampagne, sagte der 80-Jährige. „Das Spiel beginnt. Wir sind in der Verlängerung.“

Schlechte Ausgangslage für Lula

Der Politikwissenschaftler Oliver Stuenkel sieht Bolsonaro jetzt als klaren Favoriten in der Stichwahl. Die ausgeschiedenen Kandidaten seien im Grunde alle konservativ gewesen. Lula müsste aber einen großen Teil ihrer Wähler für sich gewinnen, um das Ruder noch einmal herumreißen zu können. Angesichts der politischen Ausrichtung der ausgeschiedenen Bewerber und ihrer Anhänger halte er das für unwahrscheinlich.

Auch die historische Bilanz spricht für Bolsonaro: Seit der Rückkehr zu direkten Präsidentschaftswahlen im Jahr 1989 nach dem Ende der Militärdiktaturen gewann bei allen sieben Stichwahlen immer jener Kandidat, der im ersten Wahlgang vorn gelegen war. Zuletzt war dies im Jahr 2022 Lula, der die Stichwahl knapp gewann.

Trotz schlechter Ausgangslage geht Präsident Lula optimistisch in die Stichwahl Ende Oktober. © AFP/Almeida

Zwei politische Lager

Lula steht für die Fortsetzung seiner seit 2023 betriebenen Politik mit Sozialprogrammen, öffentlichen Investitionen und einer stärkeren Rolle des Staates. Der frühere Gewerkschaftsführer regierte Brasilien bereits von 2003 bis 2010. In seiner dritten Amtszeit sank die Arbeitslosigkeit. Auch die Abholzung im Amazonasgebiet wurde eingedämmt. Zugleich belasten steigende Lebenshaltungskosten, hohe Staatsausgaben und Schulden die Regierung.

Flávio Bolsonaro von der Liberalen Partei PL verspricht dagegen einen schlankeren Staat, Ausgabenkürzungen und eine härtere Linie gegen Kriminalität. Er knüpft an das politische Erbe seines Vaters Jair Bolsonaro, der wegen seiner Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt wurde. Eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen ist eine Amnestie für seinen Vater.

Erfolge für Bolsonaro-Familie

Neben dem Präsidenten wurden am Sonntag unter anderem auch Abgeordnete, Senatoren und Gouverneure gewählt. Andere Mitglieder der Bolsonaro-Familie konnten dabei bereits Wahlerfolge verbuchen: Die frühere First Lady Michelle Bolsonaro wurde im Bundesdistrikt Brasília in den Senat gewählt. Carlos Bolsonaro, ein weiterer Sohn des früheren Präsidenten, gewann ebenfalls einen Senatssitz – im südlichen Bundesstaat Santa Catarina.

Insgesamt errang das rechte Lager um Bolsonaro mit Abstand die meisten Sitze im Senat und stellt dort künftig die größte Fraktion. „Wenn Flávio Bolsonaro gewinnt, hat er eine ausgezeichnete Ausgangslage“, so Stuenkel.

Sicherheit als zentrales Wahlkampfthema

Die öffentliche Sicherheit gehörte zu den wichtigsten Themen des Wahlkampfs. Drogenbanden wie das Primeiro Comando da Capital (PCC) und das Comando Vermelho (CV) kontrollieren große Gebiete und sind in Drogenhandel und weitere illegale Geschäfte verwickelt.

Flávio Bolsonaro setzt auf einen besonders harten Kurs. Im Wahlkampf kündigte er rund eine halbe Million zusätzliche Haftplätze und Hochsicherheitsgefängnisse nach dem Vorbild El Salvador an. Zudem will er kriminelle Organisationen stärker bekämpfen. Lula setzt stärker auf die Bekämpfung der finanziellen Strukturen organisierter Kriminalität.

US-Präsident Trump mischt mit

Auch die Außenpolitik war Teil des Wahlkampfs. US-Präsident Donald Trump hatte Jair Bolsonaro politisch unterstützt und die strafrechtliche Verfolgung des früheren Staatschefs kritisiert. Flávio Bolsonaro näherte sich im Wahlkampf dem politischen Lager Trumps an und traf ihn bereits im Weißen Haus in Washington. Lula setzt dagegen stärker auf die Verteidigung der brasilianischen Souveränität und versucht, trotz Konflikten mit Washington die Beziehungen zu den USA zu stabilisieren.

Richtungswechsel in Lateinamerika

Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat sich die politische Landschaft Lateinamerikas verändert. In Ländern wie Bolivien, Chile und Kolumbien haben zuletzt rechte Kandidaten die Präsidentenwahlen gewonnen.