Bilanz aus Tirol
Meist schlägt der eigene Partner zu: In fünf Jahren 4150 Fälle von häuslicher Gewalt
Nach häuslicher Gewalt wird oft ein Betretungs- oder Annäherungsverbot ausgesprochen. TäterInnen müssen dann zwingend an einer sechsstündigen Beratung teilnehmen.
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Meist Männer zwischen 20 und 50 Jahre, oft der Partner: So sieht der klassische Täter aus, über den ein Betretungs- oder Annäherungsverbot verhängt wurde. In den vergangenen fünf Jahren mussten 4150 Menschen an einer verpflichtende Beratung teilnehmen, bilanziert die Tiroler Beratungsstelle für Gewaltprävention.
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