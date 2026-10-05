Meist schlägt der eigene Partner zu: In fünf Jahren 4150 Fälle von häuslicher Gewalt

Meist Männer zwischen 20 und 50 Jahre, oft der Partner: So sieht der klassische Täter aus, über den ein Betretungs- oder Annäherungsverbot verhängt wurde. In den vergangenen fünf Jahren mussten 4150 Menschen an einer verpflichtende Beratung teilnehmen, bilanziert die Tiroler Beratungsstelle für Gewaltprävention.