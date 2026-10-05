Falscher Bankmitarbeiter und erfundene Wohnung: Zwei Betrugsfälle in Wattens und Imst

Mit zwei unterschiedlichen Maschen waren unbekannte Betrüger in Wattens und im Bezirk Imst erfolgreich. Ein 50-Jähriger gab Bankdaten weiter, eine 47-Jährige überwies eine Kaution.

Zwei Menschen sind in den vergangenen Tagen in Tirol mit unterschiedlichen Maschen um mehrere Tausend Euro betrogen worden. In Wattens gab sich ein unbekannter Täter als Bankmitarbeiter aus. Im Bezirk Imst täuschte ein Betrüger über eine Online-Plattform ein Mietangebot vor.

Der angebliche Bankmitarbeiter kontaktierte laut Polizei am Freitag einen 50-Jährigen in Wattens. Er behauptete, dass die Bank-App des Mannes gehackt worden sei. Daraufhin übermittelte das Opfer seine Bankdaten. Als er am Montag seine Bank kontaktierte, bemerkte er den Betrug. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.