E-Bike-Fahrer kollidierte in Innsbruck mit Fußgängerin und fuhr weiter

Eine 33-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag in Innsbruck-Pradl bei einer Kollision mit einem E-Bike-Fahrer leicht verletzt worden. Der unbekannte Mann hielt nach dem Unfall kurz an, fuhr dann aber weiter. Die Polizei sucht nach ihm und möglichen Zeugen.

Die Frau ging gegen 10.50 Uhr vom Haltestellenbereich am Leipziger Platz zum nördlichen Gehsteig der Amraser Straße. Beim Überqueren des Radfahrstreifens kollidierte sie mit dem E-Bike-Fahrer, der in Richtung Westen unterwegs war.

Die 33-Jährige stürzte auf den Radweg. Der Radfahrer blieb zunächst kurz stehen, setzte seine Fahrt laut Polizei danach jedoch in westlicher Richtung fort. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Frau am Unfallort.