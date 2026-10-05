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Was fehlt euch in Hall? Sagt uns eure Anliegen
Hall gehört zu den lebenswertesten Städten Tirols. Dennoch gibt es sicher Dinge, die verbessert werden könnten. Fehlen Freizeitangebote, Geschäfte, Begegnungsorte oder Maßnahmen für Verkehr und Sicherheit? Wir möchten wissen, welche Anliegen die Hallerinnen und Haller beschäftigen.
Sie sind nicht aus Hall?
Wenn Sie nicht in Hall leben, aber trotzdem ein Anliegen haben, können Sie uns dieses über folgendes Formular mitteilen: Zum Formular
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