Was fehlt euch in Hall? Sagt uns, was euch wichtig ist

Hall gehört zu den lebenswertesten Städten Tirols. Dennoch gibt es sicher Dinge, die verbessert werden könnten. Fehlen Freizeitangebote, Geschäfte, Begegnungsorte oder Maßnahmen für Verkehr und Sicherheit? Wir möchten wissen, welche Anliegen die Hallerinnen und Haller beschäftigen.