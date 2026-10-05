Notburga Laden in Jenbach: Hilfe gegen Teuerung und Einsamkeit

In Jenbach hat kürzlich der Notburga Laden eröffnet. Das Geschäft in der Achenseestraße 23 bietet Menschen in schwierigen Lebenslagen vergünstigte Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs. Gleichzeitig dient es als Ort für Begegnung, Beratung und Gespräche.

Der Notburga Laden ist mittwochs von 9 bis 11 Uhr sowie donnerstags von 14:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. Bürgermeister Dietmar Wallner erklärte bei der Eröffnung: "Jenbach setzt ein Zeichen gegen Teuerung und Einsamkeit." Er betonte weiter: "Mir ist es wichtig, dass bei uns niemand das Gefühl haben muss, vergessen zu werden. Die Realisierung des Notburga Ladens wurde im Sinne des Gemeinderates von Jenbach realisiert, als sichtbares Zeichen für ein Miteinander und Füreinander."

Bei der Eröffnung zeigten sich Miteinander und breite Unterstützung: Vertreter aller Religionsgemeinschaften Jenbachs sprachen Segenswünsche aus. Auch Soziallandesrätin Eva Pawlata und Caritas Direktorin Elisabeth Rathgeb waren anwesend. Sie unterstrichen die Bedeutung des Projekts. Jenbach kooperiert mit dem Barbara Laden in Schwaz und der Caritas der Diözese Innsbruck. Zahlreiches ehrenamtliches Engagement trägt den Betrieb des Notburga Ladens. Viele Helfer ermöglichen dieses Projekt als Zeichen gelebter Solidarität.

Obmann hofft auf Spenden

Lebensmittelketten unterstützen den Laden mit Produkten. Doch das Warensortiment muss teils auch angekauft werden. Vereinsobmann Reinhard Macht rief zur Unterstützung auf: "Zur Realisierung unserer Ziele benötigen wir (Waren-) Spenden, Unterstützungen von Vereinen und Institutionen, zb. durch Benefizveranstaltungen und vielen Menschen, die durch ihre Mitgliedschaft beim Verein "Sozial Laden Jenbach" Teil der Idee Notburga Laden werden." Eine Mitgliedschaft im Verein "Sozial Laden Jenbach" kostet 20 Euro jährlich.