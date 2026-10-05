JVP Schwaz: Christopher Pfister ist neuer Obmann

Die Junge Volkspartei (JVP) Schwaz hat einen neuen Bezirksobmann. Christopher Pfister wurde beim Bezirkstag einstimmig gewählt. Er folgt auf Markus Hauser, der das Amt übergibt. Das neue Team will die Arbeit fortsetzen.

Christopher Pfister ist der neue Bezirksobmann der JVP Schwaz. Die Delegierten wählten ihn beim Bezirkstag am 2. Oktober 2026. Er folgt auf Markus Hauser.

Hauser vertrat in seiner Amtszeit die Interessen junger Menschen. Er gestaltete die Jugendarbeit im Bezirk mit. Das neue Team vereint erfahrene und neue Mitglieder. Sie wollen ihre Ideen in die politische Arbeit einbringen.

Dank an Markus Hauser

Dominik Mainusch, Bezirksparteiobmann der ÖVP Schwaz, betonte die Wichtigkeit von Kontinuität. „Junge Menschen müssen mitgestalten und Verantwortung übernehmen“, sagte Mainusch. Er dankte Markus Hauser für seinen Einsatz. Christopher Pfister wünschte er Erfolg.

Sophia Kircher, Landesobfrau der JVP Tirol und MEP, dankte ebenfalls Markus Hauser. Sie lobte sein Engagement für junge Menschen im Bezirk Schwaz. Kircher freut sich auf die Zusammenarbeit mit Christopher Pfister. Sie ist überzeugt, dass er neue Ideen einbringt.