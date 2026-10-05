SPÖ-Frauen legten in Schwaz den Fokus auf Frauengesundheit

Die SPÖ-Frauen beleuchteten am Freitagabend im Mathoi-Haus das Thema Frauengesundheit. Eine gut besuchte Veranstaltung bot Information und Austausch. Die Ärztin Angelika Bader und Krebshilfe-Geschäftsführer Florian Klotz sprachen über Gendermedizin und Vorsorge.

Schwaz – „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Mit diesen Worten eröffnete Ursula Berger von den SPÖ-Stadtfrauen Schwaz den Abend. Das Mathoi-Haus in Schwaz war gut gefüllt. Das Thema interessierte die Besucherinnen sichtlich.

SPÖ-Landesfrauenvorsitzende NRin Selma Yildirim sprach über Gendermedizin. Sie betonte: „Frauen sind keine kleinen Männer. So wurden sie lange behandelt und diagnostiziert. Im Bereich der Gendermedizin gibt es noch viel zu tun. Angelika Bader ist dabei eine treibende Kraft.“

Armut wirkt sich auf Gesundheit aus

Angelika Bader leitet das Frauengesundheitszentrum Innsbruck. Sie gab Einblicke in die Praxis. Sie erklärte: „Frauen sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Dabei sind sie resilient. Auf die eigene Gesundheit zu achten, ist nicht immer einfach, aber notwendig.“ Sie hob hervor, dass finanzielle Mittel oft ungleich verteilt sind. „Armut ist weiblich, das wirkt sich auf die Gesundheit aus.“ Ihr Vortrag zeigte: Auch ernste Themen vertragen Humor. Die Anwesenden nutzten die Gelegenheit zum Fragen und Diskutieren. Danach klang der Abend am Buffet aus.

Florian Klotz, Eva Beihammer, Selma Yildirim, Angelika Bader und Ursula Berger (v. l.) © hitthaler