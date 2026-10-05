Betrüger lockten Pensionistin in Innsbruck mit angeblichem Gewinn in die Falle

Eine 82-Jährige ist in Innsbruck-Pradl Opfer eines Phishing-Betrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter täuschte der Frau einen Gewinn bei einem angeblichen Gewinnspiel vor.

Der Täter kontaktierte die 82-Jährige am Samstag über einen Messengerdienst. Anschließend schickte er ihr einen Phishing-Link, über den die Frau ihre Bankdaten eingab. In weiterer Folge wurden mehrere Überweisungen vorgenommen. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)