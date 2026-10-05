Guterres; Hamas-Gräuel darf sich nicht wiederholen

Zum dritten Jahrestag des Massakers der islamistischen Terrororganisation Hamas in Israel setzt UN-Generalsekretär António Guterres auf eine friedliche Zukunft für die Menschen in der Region. "Möge dieser Jahrestag nicht nur ein weiteres Jahr der Trauer sein, sondern auch Ausdruck erneuerter Entschlossenheit, eine andere Zukunft aufzubauen", sagte Guterres in New York.

Künftig sollten Israelis und Palästinenser in Frieden und Sicherheit Seite an Seite leben können. Mit Blick auf das Massaker fügte er hinzu: "Diese Gräuel darf sich niemals wiederholen."

Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Der beispiellose Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Seitdem wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet. Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.

Das Verhältnis zwischen der israelischen Regierung und den Vereinten Nationen ist äußerst gespannt. Israel bezeichnet Guterres als voreingenommen, Guterres kritisierte wiederholt Israels Vorgehen im Gazastreifen.

Guterres erinnerte an die Opfer des Massakers in Israel. "Nichts kann diese Gräueltaten rechtfertigen." Er trauere um diejenigen, die bei den Angriffen getötet wurden, und um diejenigen, die in der Gefangenschaft starben. Ihr Leid und die Trauer ihrer Familien dürften niemals vergessen werden.

Guterres wies auch auf das aus dem Gazakrieg resultierende Leid der Palästinenser im Gazastreifen hin. "Auch ihr Leid verlangt ein Ende - jetzt." Die Waffenruhe habe etwas Erleichterung gebracht, doch es gebe weiter weder Sicherheit noch ausreichende humanitäre Hilfe oder einen glaubwürdigen Weg zu Wiederaufbau und Frieden.