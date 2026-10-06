Kfz-Diebstahlserie mit 500.000 Euro Schaden geklärt

Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Burgenland haben nach monatelangen Ermittlungen eine länderübergreifende Kfz-Diebstahlsserie geklärt. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Den beiden Slowaken im Alter von 54 und 43 Jahren werden derzeit 21 Diebstähle mit einer Schadenssumme von rund 500.000 Euro zugeschrieben. In sieben weiteren Fällen blieb es beim Versuch, teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag mit.

Eine eigens eingerichtete Sonderkommission (Soko) hatte unter der Bezeichnung "Operation Madaras" seit Anfang 2026 in dieser Sache ermittelt, nachdem sich eine Serie von Diebstählen gehäuft hatte, die sich vor allem gegen Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern richtete. Die Modelle wurden überwiegend in Park-&-Ride-Anlagen und bei Bahnhöfen und Freizeiteinrichtungen in Niederösterreich und im nördlichen Burgenland gestohlen.

Dem tatverdächtigen 54-Jährigen konnten von den Ermittlern einheitliche Tatmuster und Verschieberouten zugeordnet werden. Die gestohlenen Fahrzeuge wurden stets zeitnah über die österreichische Grenze in Richtung Bratislava verbracht. Als am 10. September ein verdächtiges Fahrzeug nach Österreich einreiste, wurde dieses mit Unterstützung der Flugpolizei und dem Polizeihubschrauber "Libelle Alpha" observiert. Schließlich erfolgte der Zugriff. Neben dem 54-Jährigen wurde ein um elf Jahre jüngerer Landsmann des Slowaken festgenommen.