Spekulationen über Literaturnobelpreis haben begonnen

Wer erhält den Anruf aus Stockholm? Wie immer Anfang Oktober freuen sich die Wettbüros über das Rätselraten, wer am Donnerstag den Literaturnobelpreis erhält. An der Spitze liegen dort derzeit nicht die üblichen Verdächtigen zwischen Margaret Atwood und Thomas Pynchon, sondern die unter Pseudonym schreibende chinesische Autorin Can Xue, die Mexikanerin Cristina Rivera Garza und der Spanier Enrique Vila-Matas. Auch Haruki Murakami werden wieder große Chancen eingeräumt.

Geht es nach der britischen Plattform "nicerodds", haben neben den Genannten jedenfalls auch der australische Autor Gerald Murnane, der ebenfalls schon oft favorisierte Rumäne Mircea Cartarescu, dessen deutsche Übersetzungen im österreichischen Zsolnay Verlag erscheinen, oder die portugiesische Schriftstellerin Lidia Jorge, die im Sommer mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet wurde, Chancen. Nach Elfriede Jelinek, die den berühmten Anruf 2004 erhielt und Peter Handke, dem die Ehre 2019 zuteil wurde, ist die Nobelpreisvergabe nach Österreich eher unwahrscheinlich.

In den vergangenen Jahren wurde die literarische Welt von so mancher Entscheidung überrascht. So waren nicht wenige 2020 über die Kür der US-Lyrikerin Louise Glück erstaunt, im Folgejahr fiel die Wahl auf den aus Sansibar stammenden und in Großbritannien lebenden Abdulrazak Gurnah, dessen Präsenz sich im kollektiven Bewusstsein der Literaturfans davor in Grenzen gehalten hatte. Mit der Französin Annie Ernaux und dem Norweger Jon Fosse wurden 2022 und 2023 immerhin zwei in Europa gut etablierte Autoren gewürdigt, bevor man mit der Koreanerin Han Kang zwar nicht den ganz großen Namen aus dem Hut zog, aber immerhin eine in Literaturkreisen geschätzte Persönlichkeit. Zumindest in Europa gekannt und geschätzt ist der Ungar László Krasznahorkai, der den Preis 2025 erhielt. Ist nun also erneut Asien dran? Oder doch jemand aus dem spanischsprachigen Raum? Am Donnerstag wird das Geheimnis gelüftet.