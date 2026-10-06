Liefertermin für Grippe-Vakzin ungewiss: Hoffen auf späten Start der Grippe-Saison

Wegen verzögerter Lieferung des Influenza-Vakzins werden Risikogruppen bevorzugt immunisiert. Der Nasenspray für Kinder ab 2 Jahren und der Impfstoff für Ältere sind bereits eingetroffen.

Die verspätete Auslieferung von rund 868.000 Dosen des Influenza-Impfstoffs Influvac – womöglich wird es Ende November – sollte den Schutz der impfwilligen Bevölkerung in der kommenden Grippesaison nicht gefährden, hieß es am Montag in Wien. „Wir wissen nicht, wann die Saison genau beginnt“, sagte Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Abteilung für Impfwesen im Gesundheitsministerium.

Die Impfung sei normalerweise Ende Oktober oder im November empfohlen. Wenn es zu keinen weiteren Verzögerungen komme, sei der Schutz gegeben, beruhigte die Epidemiologin. Der Nasenspray-Impfstoff für Kinder von zwei bis 18 Jahren werde bereits ausgeliefert, ebenso die Vakzine für Personen ab 60 Jahren und bestimmte Risikogruppen. Sie gehe davon aus, dass ab Mitte bis Ende Oktober auch eine „gewisse Menge“ da sei, um Kinder ab sechs Monaten beziehungsweise Schwangere und Personen im Umfeld von Neugeborenen zu impfen, erläuterte Paulke-Korinek bei der Pressekonferenz der Impfstoffhersteller (ÖVIH).

Das Gesundheitsressort hatte am Wochenende wegen der Verzögerungen durch Produktionsprobleme und störanfällige internationale Lieferketten betont, dass besonders gefährdete Gruppen priorisiert werden. Für Kinder zwischen zwei und 18 Jahren stehen demnach rund 259.000 Impfdosen zur Verfügung, für Menschen ab 50 Jahren rund 538.000 Dosen. Weitere 100.000 Dosen für Säuglinge, Schwangere und Risikopatienten seien unterwegs.

1,7 Millionen Dosen bestellt

Für die aktuelle Saison wurden insgesamt knapp 1,7 Millionen kostenfreie Influenza-Impfdosen bestellt – zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Durchimpfungsrate bei der Grippe-Impfung soll bei älteren Menschen und weiteren Risikogruppen nämlich langfristig auf 75 Prozent gesteigert werden, berichtete Paulke-Korinek. In der Gesamtbevölkerung lag die Impfquote gegen die „echte Grippe“ in der vergangenen Saison bei 13 Prozent, bei den über 65-Jährigen bei ca. 24 Prozent.

Der für Impfangelegenheiten in der Ärztekammer zuständige Rudolf Schmitzberger kritisierte, dass es immer noch Defizite beim öffentlichen Impfprogramm gebe. Als Beispiel nannte er die Probleme bei der Verfügbarkeit des Gürtelrose-Impfstoffs.

Covid-19-Impfung jetzt

„Während der Covid-19-Pandemie mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen sind manche Erkrankungen fast gar nicht aufgetreten. Jetzt sehen wir praktisch das Gegenteil: eine Co-Zirkulation von Covid-19, Influenza, Pneumokokken, RSV und anderen“, erläuterte der Lungenmediziner Arschang Valipour bei der Pressekonferenz. „Jede Infektion kann in weiterer Folge bei älteren Menschen zu einem anhaltenden Verlust von Muskelkraft, Mobilität und Selbstständigkeit führen. Außerdem können respiratorische Infektionen das Risiko für eine weitere Infektion nach sich ziehen. Impfungen können diesen Kreislauf an mehreren Stellen durchbrechen“, betonte Valipour. Aktuell zeigen sowohl die Abwasseranalysen als auch die Krankenhausdaten einen ersten leichten Anstieg der Covid-19-Fallzahlen.

Zweifacher Nutzen