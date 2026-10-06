Alkoholisierter Mopedlenker kollidierte auf Kreuzung in Kitzbühel mit Pkw

Kitzbühel – Bei einem Verkehrsunfall in Kitzbühel ist am Montagabend ein 62-jähriger Mopedlenker verletzt worden. Der Österreicher war laut Polizei am gegen 20.45 Uhr auf der Jochberger Straße (B161) in Richtung Osten unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Italiener mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Richtung der Kreuzung mit der Bundesstraße.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich der 62-jährige Mopedfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu.