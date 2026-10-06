- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Kommentar
Eine Frage der Verantwortung
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Vorsitzende oder Vorsitzender der SPÖ zu sein, ist offenbar kein attraktiver Job mehr. Alle, die sich wegducken, sollten sich aber im Klaren sein, dass es um mehr als ihre Partei geht.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare