Kommentar

Eine Frage der Verantwortung

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Vorsitzende oder Vorsitzender der SPÖ zu sein, ist offenbar kein attraktiver Job mehr. Alle, die sich wegducken, sollten sich aber im Klaren sein, dass es um mehr als ihre Partei geht.

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